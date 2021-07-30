الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

عطل عام يصيب سناب شات: لا تحذف التطبيق وانتظر الحل قريبًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاجأ بعض المستخدمين لتطبيق سناب شات، بوجود مشاكل فنية في التطبيق حاليًا مما تسبب في حالة من الارتباك.

لا تحذف التطبيق

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: عطل عام يصيب سناب شات حاليًا.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد: “لا تحذف التطبيق وانتظر الحل قريبًا”.

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