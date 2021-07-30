محمد بن مسعود - الدمام - 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 01:58 AM شرطة جازان: القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة شرطة جازان: القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية. الكلمات المفتاحية ، شرطة جازان: القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة ،

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