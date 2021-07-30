، بدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية ،

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بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء طباعة الأسعار ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.
وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمر سيكون اختيارياً وليس إلزامياً وسط تخوف بين أوساط المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار.
وتفصيلاً، سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، بأن تكون طباعة الأسعار ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية اختيارياً وليس إلزامياً.
وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (الرقم ثنائي الأبعاد) على عبوات المستحضرات، المتضمن معلومات التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت في وقت سابق وجود أي احتكار للأدوية في السعودية، مشيرة إلى أنها الأرخص خليجياً، مؤكدة أن 64% من الأدوية في السعودية سعرها أقل من 50 ريالاً، مبينة أن سعر الدواء واحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعاً على العلبة حتى لا يمكن التلاعب فيه.
يشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها.
وبحسب تقارير يبلغ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة أكثر من 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، فيما يُقدر حجم النمو في هذا القطاع بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 01:11 AM
وسط تخوف المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعاربدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية
بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء طباعة الأسعار ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.
وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمر سيكون اختيارياً وليس إلزامياً وسط تخوف بين أوساط المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار.
وتفصيلاً، سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، بأن تكون طباعة الأسعار ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية اختيارياً وليس إلزامياً.
وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (الرقم ثنائي الأبعاد) على عبوات المستحضرات، المتضمن معلومات التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت في وقت سابق وجود أي احتكار للأدوية في السعودية، مشيرة إلى أنها الأرخص خليجياً، مؤكدة أن 64% من الأدوية في السعودية سعرها أقل من 50 ريالاً، مبينة أن سعر الدواء واحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعاً على العلبة حتى لا يمكن التلاعب فيه.
يشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها.
وبحسب تقارير يبلغ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة أكثر من 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، فيما يُقدر حجم النمو في هذا القطاع بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.
، بدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية ،
المصدر : الخليج 365
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