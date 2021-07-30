- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
اجتمعت اللجنة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل خلال زيارتها لمحافظة بقعاء شمال شرقي، مع محافظ بقعاء مناور بن شباب الشريطي، وبحضور ممثل اللجنة الأمنية لمناقشة أسباب الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المحافظة.
كما زارت اللجنة الصحية محافظة موقق جنوب غربي حائل، واجتمعت مع المحافظ خالد بن جزاع الرضيمان، لمناقشة الموضوع ذاته، بحضور ممثل اللجنة الأمنية بالمحافظة.
وتم خلال الزيارتين التشديد على تكامل الأدوار؛ للوقوف ضد تفشي الجائحة، وأهمية إبراز دور المجتمع توعويًا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم إقامة المناسبات، والتجمعات المخالفة التي تكون سببًا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتةً إلى ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي الوباء.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 01:11 AM
التشديد على الوقوف ضد تفشي الجائحة وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية"صحة حائل" تناقش أسباب الارتفاع الملحوظ لأعداد مصابي كورونا في المحافظة
اجتمعت اللجنة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل خلال زيارتها لمحافظة بقعاء شمال شرقي، مع محافظ بقعاء مناور بن شباب الشريطي، وبحضور ممثل اللجنة الأمنية لمناقشة أسباب الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المحافظة.
كما زارت اللجنة الصحية محافظة موقق جنوب غربي حائل، واجتمعت مع المحافظ خالد بن جزاع الرضيمان، لمناقشة الموضوع ذاته، بحضور ممثل اللجنة الأمنية بالمحافظة.
وتم خلال الزيارتين التشديد على تكامل الأدوار؛ للوقوف ضد تفشي الجائحة، وأهمية إبراز دور المجتمع توعويًا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم إقامة المناسبات، والتجمعات المخالفة التي تكون سببًا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتةً إلى ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي الوباء.
، "صحة حائل" تناقش أسباب الارتفاع الملحوظ لأعداد مصابي كورونا في المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة حائل" تناقش أسباب الارتفاع الملحوظ لأعداد مصابي كورونا في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.