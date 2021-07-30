محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد". فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 01:10 AM "الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد "الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد". فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه. الكلمات المفتاحية ، "الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.