وزير الشؤون الإسلامية يندد بمنظمات حوّلت الدين إلى داعم للسياسة

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حرص المملكة على نشر المنهج الوسطي المعتدل وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، مندداً بالمنظمات التي حوّلت الدين إلى داعم للسياسة وخادم لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمشاركة رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء المفتي العام الدكتور حسين كفازوفيتش بمقر المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو عقب مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك.

وقال الوزير، إن العلاقات السعودية البوسنية وثيقة وبنّاءة, منوهاً بما يكنّه الشعب البوسني من تقدير للمملكة واستذكار لما قامت به من مواقف إنسانية، مشيرا إلى أن البرنامج الموقّع سيتم البدء فيه بأقرب فرصة.

من جانبه أكد الدكتور حسين كفازوفيتش أن البرنامج التنفيذي الذي وُقّع يعد مواصلة للجهود والتعاون بين الطرفين لبيان سماحة الإسلام ورسالته في خدمة العالم، مثمنا لقيادة المملكة دعمها واهتمامها بالإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها في نشر الإسلام الوسطي.