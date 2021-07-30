السعودية وبريطانيا تتعاونان في اقتصاد الفضاء وتقنياته

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله عامر السواحة، وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، السيد كواسى كوارتينج، وذلك ضمن زيارة رئيس المجلس للمملكة المتحدة، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وجرى خلال اللقاء الذي حضره الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور محمد بن سعود التميمي، التأكيد على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء، وتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتطويرها، كما تمت مناقشة التعاون في مجال تأهيل وتنمية القدرات البشرية في قطاع الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء، إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال، تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، لقطاع الفضاء السعودي والذي يمثل أولوية وطنية، والمساهمة في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار واقتصاد الفضاء، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، إضافة إلى تحقيق مراكز ريادية للمملكة، مدفوعة بإنجازات نوعية في مجالات اقتصاد الفضاء.

وتسعى المملكة إلى أن يكون قطاع الفضاء مساهماً رئيساً في ازدهار المملكة، وقيادته لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتنظيمه، وتوفير الممكنات لتحقيق إنجازات رائدة فيه، تنعكس على الاقتصاد المحلي وخلق قطاعات وأسواق جديدة. وفي خطوة نوعية لتحقيق هذه المستهدفات، أعلنت المملكة في شهر يوليو من هذا العام إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهٍ بالتوظيف في مجال الفضاء، الذي يتيح فرصاً تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن خطط التطوير الشامل لقطاع الفضاء في المملكة.