افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي

احتفت الهيئة العامة للموانئ *"موانئ"* وشركة كروز السعودية اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو ٢٠٢١؛ بافتتاح أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي، بحضور عدد من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، ونخبة من القيادات والمهتمين من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر فقط من إنشاء شركة كروز السعودية؛ الذي تم إعلانه في يناير الماضي بمؤتمر "مبادرة مستقبل الإستثمار" بمدينة الرياض، كما يأتي قبل يومين من انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من السعودية لسفينة عملاقة نحو وجهات محلية وإقليمية، حيث تنطلق السفينة العملاقة "بيليسيما" من ميناء جدة الإسلامي بداية من ٣٠ يوليو الجاري حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١؛ في سلسلة رحلات سياحية فاخرة؛ على مدى ٣ و٤ ليالي، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر.

وقد شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "باء" لحماية وترميم الشعب المرجانية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركة MSC في جميع مجالات صناعة الرحلات السياحية البحرية. وبهذه المناسبة صرح العضو المنتدب لشركة كروز السعودية المهندس فواز فاروقي قائلاً: "سعداء بما تحقق من منجزات وخطوات خلال فترة وجيزة؛ توافقاً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودعم وتوجيه القيادة الرشيدة؛ حيث يمثل تدشين أول محطة لسفن الكروز خطوة هامة تسهم في تعزيز وتطوير الرحلات السياحية على ساحل البحر الأحمر؛ ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة"، وأضاف فاروقي قائلاً: "نسارع الخطى لتحقيق المستهدفات الطموحة بخلق ٥٠ ألف فرصة وظيفية بحلول العام ٢٠٢٥، وزيادة سفن الكروز وتدشين موانئ إضافية بجانب ميناء جدة الإسلامي، والوصول إلى ١.٥ مليون زائر سنوياً بحلول العام ٢٠٢٨".

وبهذا الخصوص صرح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري قائلاً:" يُعد اختيار ميناء جدة الإسلامي ليكون البوابة الأولى لاستقبال ومغادرة سفن الكروز في المملكة؛ نظير موقعه الاستراتيجي المحوري المطل على ساحل البحر الأحمر ولقربه من المواقع والأنشطة السياحية في محافظة جدة".

وأضاف سعادته "أن الهيئة العامة للموانئ عملت بالتعاون مع شركائها على تطوير البنى التحتية والخدمات البحرية واللوجستية بميناء جدة الإسلامي، من خلال تدشين صالة ركاب لسفن الكروز بعد تطويرها لتستوعب أكثر من 2500 راكب، بالإضافة إلى تخصيص أرصفة جديدة لدعم القطاع السياحي في المملكة وفق أعلى المعايير في هذا المجال، وهو جزء من منظومة متكاملة من التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة من موانئ وفق أعلى متطلبات السلامة البحرية لدعم وتمكين القطاع السياحي والترفيهي بالمملكة".

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises السيد بيير فرانشيسكو فاجو قائلاً: "سعداء جداً بهذه الخطوة التاريخية بإضافة *أولى* الموانئ السياحية في *المملكة* وإطلاق أكبر وأحدث سفينة سياحية على *ساحل* البحر الأحمر؛ لتمثل بداية جديدة لرحلات الكروز السياحي بالمملكة".