160 ألفا غرامات على 4 مشاهير نشروا إعلانات مخالفة على Snapchat

نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات عن نشاط الفوركس «المحظور»، تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. وتمثل القرار الأول.. المخالف: أحمد عبدالله السالم «كويتي الجنسية» العقوبات: 1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية. 2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال. 3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. والقرار الثاني.. المخالفة: ليلى لويس إسكندر «لبنانية الجنسية» العقوبات: 1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية. 2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال. 3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. والقرار الثالث.. المخالف: حبيب بن حمد الحبيب «سعودي الجنسية» العقوبات: 1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية. 2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال. 3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. والقرار الرابع.. المخالفة: نازلي جان كوز «تركية الجنسية» العقوبات: 1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية. 2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال. 3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.



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