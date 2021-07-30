الشثري يوضح حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، الحكم الشرعي في قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين.

وقال الشيخ الشثري، خلال حديثه ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، مساء أمس الخميس، إن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المستحبة، مبينًا أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في دعواته.

انشغال إحدى اليدين

وأضاف أنه إذا كان الإنسان قد شُغلت إحدى يديه بإمساك شيء، كورقة يقرأ منها أو جوال، ففي هذه الحالة يرفع يده الأخرى ويرفع اليد الأولى بما استطاع.

وأشار إلى أنه قد ثبت عن الرسول في يوم عرفة أنه وقف على ناقته، وإحدى يديه كانت مشغولة بإمساك حبل ناقته، والأخرى كان يرفعها يدعو بها.

التفكر في الدعاء

ونوه إلى أن الأدعية التي تُقرأ ينبغي للإنسان أن يتفكر في معانيها وأن يستشعر الحاجة الشديدة لما يدعو به في هذه الأدعية، ليكون ذلك من أسباب قبول دعوته.

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