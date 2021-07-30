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المملكة تتعاون مع بريطانيا لتنمية الاقتصاد وريادة الأعمال الرقمية بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية للمملكة

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس في لندن، كلاً من: وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن، و وزير الدولة للإعلام والبيانات البريطاني الدكتور جون ويتينغديل؛ لتعزيز سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التقني بين البلدين، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من قيادات الجانبين.

وناقش السواحة خلال الاجتماعين التعاون مع الجانب البريطاني لتنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها المملكة التي تتبوأ مكانة عالمية رائدة في مجالات التحول التقني والرقمي.

كما تناولت الاجتماعات استعراضاً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في مجال التقنية، و فرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في ، والتعاون في مجال الابتكار، والاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم البلدين ودعم قضايا الاقتصاد الرقمي ومنها تدفق البيانات الحر والآمن ونسب تفعيل وتنمية الأسواق الجديدة في المحتوى الرقمي والرياضات الإلكترونية والمدن الذكية والطاقة المتجددة.

المملكة تتعاون مع بريطانيا لتنمية الاقتصاد وريادة الأعمال الرقمية بالمنطقة

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 12:16 AM

من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية للمملكة

المملكة تتعاون مع بريطانيا لتنمية الاقتصاد وريادة الأعمال الرقمية بالمنطقة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس في لندن، كلاً من: وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن، و وزير الدولة للإعلام والبيانات البريطاني الدكتور جون ويتينغديل؛ لتعزيز سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التقني بين البلدين، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من قيادات الجانبين.

وناقش السواحة خلال الاجتماعين التعاون مع الجانب البريطاني لتنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها المملكة التي تتبوأ مكانة عالمية رائدة في مجالات التحول التقني والرقمي.

كما تناولت الاجتماعات استعراضاً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في مجال التقنية، و فرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في السعودية، والتعاون في مجال الابتكار، والاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم البلدين ودعم قضايا الاقتصاد الرقمي ومنها تدفق البيانات الحر والآمن ونسب تفعيل وتنمية الأسواق الجديدة في المحتوى الرقمي والرياضات الإلكترونية والمدن الذكية والطاقة المتجددة.

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، المملكة تتعاون مع بريطانيا لتنمية الاقتصاد وريادة الأعمال الرقمية بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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