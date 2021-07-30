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"الهلال" ينجح في إقناع "ماتيوس بيريرا" بالموافقة على العرض

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير صحفية إنجليزية إن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

من جهة أخرى اتفقت الإدارة الهلالية مع محترف الفريق جيوفينكو على الرحيل إذ سينضم لنادي باوك اليوناني.الهلال

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 11:57 PM

"الهلال" ينجح في إقناع "ماتيوس بيريرا" بالموافقة على العرض
محمد السيّد

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

من جهة أخرى اتفقت الإدارة الهلالية مع محترف الفريق جيوفينكو على الرحيل إذ سينضم لنادي باوك اليوناني.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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