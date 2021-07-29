شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل |تغريم 4 من مشاهير «السناب» بـ 160 ألف ريال لترويجهم لفوركس المحظور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة “التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة، على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وذكرت الوزارة أسماء المخالفين، وهم، أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"، وليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"، و المخالفة نازلي جان كوز "تركية الجنسية"، و حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية".

وغرمت الوزارة كلا منهم 40 ألف ريال، فيما تضمنت العقوبات الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.