اخبار السعوديه

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور

تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

القرار الأول..

المخالف: أحمد عبدالله السالم “كويتي الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - متابعات الخليج 365

القرار الثاني..

المخالفة: ليلى لويس إسكندر “لبنانية الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - متابعات الخليج 365

القرار الثالث..

المخالف: حبيب بن حمد الحبيب “سعودي الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

 

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - متابعات الخليج 365
القرار الرابع..

المخالفة: نازلي جان كوز “تركية الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا