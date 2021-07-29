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شكرا لقرائتكم التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور
تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم “كويتي الجنسية”
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس إسكندر “لبنانية الجنسية”
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب “سعودي الجنسية”
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز “تركية الجنسية”
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
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