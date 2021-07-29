اخبار السعوديه

ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف

عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة تباهى بقيادته مركبته بسرعة جنونية بالطائف، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف - متابعات الخليج 365

القيادة بسرعة جنونية

وأعلنت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية، وبدون لوحات للمركبة، واستخدم الجوال أثناء القيادة، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

إحالته للهيئة المرورية

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا