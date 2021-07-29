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السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا

عبر عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا - متابعات الخليج 365

علاقات متميزة بين البلدين

ونقل السفير حفظي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.
من جانبه رحب فخامة الرئيس الألباني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا - متابعات الخليج 365

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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