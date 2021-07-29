تكليف أحمد القاسم مديرًا لـ إذاعة جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - جدة

أصدر الرئيس التنفيذي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون أ. محمد بن فهد الحارثي قرارًا بتكليف الأستاذ علي أحمد القاسم مديرًا لإذاعة جدة، ومشرفًا على مجمع الإذاعات.

كما أصدر قرارًا بإنشاء (إدارة العمليات) بالقناة الإخبارية، مع تكليف المهندس محمد بن إبراهيم بن دخيل بالإشراف على هذه الإدارة.



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