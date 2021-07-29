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تكليف أحمد القاسم مديرًا لـ إذاعة جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

تكليف أحمد القاسم مديرًا لـ إذاعة جدة

قرار بإنشاء إدارة العمليات بالقناة الإخبارية

متابعات الخليج 365 - جدة

أصدر الرئيس التنفيذي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون أ. محمد بن فهد الحارثي قرارًا بتكليف الأستاذ علي أحمد القاسم مديرًا لإذاعة جدة، ومشرفًا على مجمع الإذاعات.

كما أصدر قرارًا بإنشاء (إدارة العمليات) بالقناة الإخبارية، مع تكليف المهندس محمد بن إبراهيم بن دخيل بالإشراف على هذه الإدارة.

تكليف أحمد القاسم مديرًا لـ إذاعة جدة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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