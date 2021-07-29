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اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام

يقوم على تنفيذه والإشراف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت مجموعة من الصور، اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام الذي يقوم على تنفيذه والإشراف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتمويل الصندوق السعودي للتنمية.

عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

يذكر أنه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والعطاء مستمر تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة ، التي تجمعها مع المملكة العربية أواصر الأخوة والثقافة والجغرافيا ، بكل أنواع الدعم المالي والتنموي والسياسي.

اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام - متابعات الخليج 365

واستكمالاً لهذه المسيرة المشرفة فقد صدر الأمر السامي الكريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، لبناء الإنسان وإعمار المكان في اليمن الشقيق؛ سعيًا لأن يتعافى ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة.

اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام - متابعات الخليج 365 اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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