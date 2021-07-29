الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت مجموعة من الصور، اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى عدن العام الذي يقوم على تنفيذه والإشراف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتمويل الصندوق السعودي للتنمية.

عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

يذكر أنه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والعطاء مستمر تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة ، التي تجمعها مع المملكة العربية السعودية أواصر الأخوة والثقافة والجغرافيا ، بكل أنواع الدعم المالي والتنموي والسياسي.

واستكمالاً لهذه المسيرة المشرفة فقد صدر الأمر السامي الكريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، لبناء الإنسان وإعمار المكان في اليمن الشقيق؛ سعيًا لأن يتعافى ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة.



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