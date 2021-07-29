الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق في السعودية.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح وأتربة

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أجواء حارة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة على شرق ووسط المملكة العربية السعودية.

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