، "تهاني" و"ياسمين " تدشنان مشوارهما الأولمبي في طوكيو 2020.. غداً ،

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تدشن كل من بطلة الجودو " تهاني القحطاني" وبطلة ألعاب القوى "ياسمين الدباغ " غداً الجمعة مشوارهما الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وسط دعم ومؤازرة وتشجيع وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية.
وتفصيلاً، تنازل لاعبة الجودو القحطاني في مواجهة تاريخية نظيرتها لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو في وزن 78 كلجم سيدات، وذلك عند الساعة 5:48 صباحاً، بينما تنطلق لاعبة ألعاب القوى ياسمين الدباغ في سباق 100 متر سيدات وذلك عند الساعة 3:07 صباحاً.
ونشر حساب وزارة الرياضة عبر تويتر ضمن وسم #كلنا_السعودية تغريدتين آزر من خلالهما اللاعبتين في إطار دعمه للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو داعياً بالتوفيق للبطلتين القحطاني والدباغ وقال :"ممثلتنا تهاني القحطاني تبدأ مشوارها الأولمبي في طوكيو2020 غداً جودو +78 كلجم سيدات ".
وأضاف " غداً.. ممثلتنا ياسمين الدباغ تدشن مشاركتها في أولمبياد طوكيو2020، ألعاب قوى - 100 متر سيدات ".
وكان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ومن ضمنهم اللاعبتان " تهاني القحطاني " و" ياسمين الدباغ " وآزرهما في إطار دعمه لجميع اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
"تهاني" و"ياسمين " تدشنان مشوارهما الأولمبي في طوكيو 2020.. غداًعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-07-29
تدشن كل من بطلة الجودو " تهاني القحطاني" وبطلة ألعاب القوى "ياسمين الدباغ " غداً الجمعة مشوارهما الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وسط دعم ومؤازرة وتشجيع وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية.
وتفصيلاً، تنازل لاعبة الجودو القحطاني في مواجهة تاريخية نظيرتها لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو في وزن 78 كلجم سيدات، وذلك عند الساعة 5:48 صباحاً، بينما تنطلق لاعبة ألعاب القوى ياسمين الدباغ في سباق 100 متر سيدات وذلك عند الساعة 3:07 صباحاً.
ونشر حساب وزارة الرياضة عبر تويتر ضمن وسم #كلنا_السعودية تغريدتين آزر من خلالهما اللاعبتين في إطار دعمه للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو داعياً بالتوفيق للبطلتين القحطاني والدباغ وقال :"ممثلتنا تهاني القحطاني تبدأ مشوارها الأولمبي في طوكيو2020 غداً جودو +78 كلجم سيدات ".
وأضاف " غداً.. ممثلتنا ياسمين الدباغ تدشن مشاركتها في أولمبياد طوكيو2020، ألعاب قوى - 100 متر سيدات ".
وكان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ومن ضمنهم اللاعبتان " تهاني القحطاني " و" ياسمين الدباغ " وآزرهما في إطار دعمه لجميع اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:59 PM
"الفيصل" حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة
تدشن كل من بطلة الجودو " تهاني القحطاني" وبطلة ألعاب القوى "ياسمين الدباغ " غداً الجمعة مشوارهما الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وسط دعم ومؤازرة وتشجيع وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية.
وتفصيلاً، تنازل لاعبة الجودو القحطاني في مواجهة تاريخية نظيرتها لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو في وزن 78 كلجم سيدات، وذلك عند الساعة 5:48 صباحاً، بينما تنطلق لاعبة ألعاب القوى ياسمين الدباغ في سباق 100 متر سيدات وذلك عند الساعة 3:07 صباحاً.
ونشر حساب وزارة الرياضة عبر تويتر ضمن وسم #كلنا_السعودية تغريدتين آزر من خلالهما اللاعبتين في إطار دعمه للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو داعياً بالتوفيق للبطلتين القحطاني والدباغ وقال :"ممثلتنا تهاني القحطاني تبدأ مشوارها الأولمبي في طوكيو2020 غداً جودو +78 كلجم سيدات ".
وأضاف " غداً.. ممثلتنا ياسمين الدباغ تدشن مشاركتها في أولمبياد طوكيو2020، ألعاب قوى - 100 متر سيدات ".
وكان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ومن ضمنهم اللاعبتان " تهاني القحطاني " و" ياسمين الدباغ " وآزرهما في إطار دعمه لجميع اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد.
، "تهاني" و"ياسمين " تدشنان مشوارهما الأولمبي في طوكيو 2020.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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