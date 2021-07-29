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لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.
"الخليج 365" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.
وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 11:57 PM
الطريق شهد عدة حوادث خلال الأيام الماضيةحادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته
لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.
"الخليج 365" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.
وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.
، حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته ،
المصدر : الخليج 365
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