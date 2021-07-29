محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. وفيما يلي تفاصيلها: القرار الأول..

المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الثاني..

المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الثالث..

المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الرابع..

المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.وزارة التجارة 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 11:47 PM لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. وفيما يلي تفاصيلها: القرار الأول..

المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الثاني..

المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الثالث..

المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. القرار الرابع..

المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"

العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. ، لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.