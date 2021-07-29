، التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.
وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.
حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.
وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:
وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.
وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.
النصر
التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.
وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.
حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.
وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:
وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.
وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:12 PM
في تجربته الودية الثانية خلال معسكر بلغاريا
خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.
وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.
حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.
وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:
وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.
وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.
، التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.