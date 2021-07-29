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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.
وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.
الأهلي
في رابع التجارب الودية وبهدف "السومة".. الأهلي يلحق بالتعادل أمام الملعب التونسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.
وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:43 PM
تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.
وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.
، في رابع التجارب الودية وبهدف "السومة".. الأهلي يلحق بالتعادل أمام الملعب التونسي ،
المصدر : الخليج 365
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