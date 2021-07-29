، الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريب ،

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اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.
ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال
الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.
ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:35 PM
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:37 PM
ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا
اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.
ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.
، الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريب ،
المصدر : الخليج 365
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