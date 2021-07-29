شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة بائعة كونت فريقًا لتعليم النساء قيادة الدراجات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دفع الشغف بالدراجات الشابة "سمر الرهبيني" إلى افتتاح متجر لبيع الدراجات الهوائية، ومنه اتجهت لتأسيس فريق يتولى تعليم السيدات قيادة الدراجات في جدة.

وأطلقت الفتاة على هذا الفريق اسم "فريق الشجاعة، من أجل تشجيع السيدات على كسر حاجز الخوف وممارسة رياضة ركوب الدراجات، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "العربية".

وأضافت أن فريقها يتكون من مختلف الأعمار من 10 سنوات إلى 60 عاما، مشيرة إلى أن كل فئة لديها التمارين التي تناسب أعمارها.

وأكدت أن الأعضاء يحرصون على حضور التدريبات الأسبوعية التي تعقبها جولة في مدينة جدة التاريخية.