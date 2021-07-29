شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: مليار و300 مليون طفل انقطعوا عن التعليم بعد جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مستشار تربوي وتعليمي أن التعليم مر بظروف عصيبة عقب جائحة كورونا فهناك أكثر من مليار و 300 مليون طفل انقطعوا عن التعليم بسبب الجائحة.

وأضاف: "هناك اقتصاديات لأكثر من 87 دولة تعاني من انخفاض شديد في دخل الفرد وأكثر القطاعات المتأثرة فيه هى قطاعات تعليمية وتنعكس على أعداد هائلة من الأطفال المستحقين للتعليم بشكل خاص للفتيات اللاتي تأثرن بعملية انقطاع التعليم"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "هناك عودة لمعالجة هذه القضايا من خلال اتحاد عالمي وأعمال القمة العالمية للتعليم لانقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل عودة المدارس والتعليم فالمملكة تلعب دور عالمي في هذا الملف".