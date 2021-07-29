إبحار سفينة MSC Bellissima يرسم بداية حقبة جديدة في تاريخ ميناء جدة

قامت محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع «كروز السعودية »، بإدراج مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها، وذلك بانطلاق سفينة (MSC Bellissima) من الرصيف الجديد المخصص لرسو سفن الرحلات السياحية بالمحطة.

وتعمل (MSC Cruises) على تشغيل سفينة الركاب بحمولة 4500 شخص، حيث تمثل ال واحدة من أكبر خطوط الرحلات السياحية التابعة للقطاع الخاص في العالم. ويعتبر إنجاز انطلاق سفن رحلات الركاب السياحية من أرصفة المحطة جزءا من إستراتيجية ال التوسعية التي بدأتها سابقا.

وقال ينس فلو، الرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر «هذا الإنجاز العملاق يعتبر فخرا لمحطة بوابة البحر الأحمر وميناء جدة الإسلامي، حيث نشهد انطلاق قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة العربية السعودية بمغادرة أول سفينة سياحية من محطتنا الموسعة حديثا». هذا وسيجري رسو السفينة وصعود الركاب في الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي، الذي تشغله محطة بوابة البحر الأحمر من خلال اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية مدتها 30 عاماً مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، الذي تم توقيعها العام الماضي، ليصبح الآن ميناء جدة الإسلامي ومحطة بوابة البحر الأحمر المرفأ الأساسي لسفينة MSC) Bellissima) لموسم الرحلات السياحية لعام 2021-2022. وتعتبر سفينة (MSC Bellissima) واحدة من أحدث السفن ابتكارًا ضمن أسطول (MSC Cruises), فهي مزودة بمجموعة كبيرة من المزايا البيئية المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة للتحسين من فعالية الحد من الأثر البيئي، كما أنها تصدرت سفن طراز (Meraviglia-Plus) الحديثة للغاية ضمن أسطول MSC) Cruises)، عندما تم إطلاقها عام 2019. وستبحر السفينة في 21 رحلة على البحر الأحمر من جدة في الفترة بين نهاية شهر يوليو وآخر شهر أكتوبر، حيث ستمضي السفينة 3-4 ليال في ميناء سفاجا للذهاب إلى الأقصر، مصر, أو في ميناء العقبة، للذهاب إلى البتراء، الأردن قبل عودتها إلى الميناء الأساسي لها في جدة.

وأضاف مارك روبنسون، المدير التنفيذي للعمليات التجارية لكروز السعودية، قائلًا «إن هذا الحدث، يتماشى مع رؤية عام 2030، و يُعد علامة مميزة لكروز السعودية، في الواقع لصالح قطاع السياحة بأكملها في المملكة العربية السعودية. لم يمر على إنشاء كروز السعودية سوى 6 أشهر في الرياض، وهي مكلفة الآن بإطلاق صناعة الرحلات البحرية السياحية في المملكة العربية السعودية، خلال هذه الأشهر القليلة استطاعت ال العمل مع العديد من الشركاء مثل محطة بوابة البحر الأحمر من أجل تهيئة البنية التحتية والقوى العاملة والأنظمة اللازمة لاستضافة خطوط الرحلات البحرية السياحية العالمية في أول مواسم الرحلات البحرية الكاملة في الصيف والشتاء في المملكة العربية السعودية، يضم نطاق عمل كروز السعودية خلق 50,000 فرصة عمل بحلول عام 2025، تسهيل بناء خمسة موانئ إضافية، كموانئ أساسية في جدة، واستضافة أكثر من 1.5 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2028؛ سيكون للطموح دور كبير في تعزيز صناعة السياحة داخل المملكة العربية السعودية».