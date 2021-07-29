حائل: ضبط 50 شخصا في مناسبة اجتماعية مخالفة

إبحار سفينة MSC Bellissima يرسم بداية حقبة جديدة في تاريخ ميناء جدة قامت محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع «كروز السعودية»، بإدراج مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها، وذلك بانطلاق... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

‏⁧‫وزير الطاقة‬⁩: ⁧‫المملكة‬⁩ تقود العديد من القطاعات حول العالم وهدفنا منفعة البشرية أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك بحثًا دائمًا ومتجددًا عن الطاقة المتجددة والنظيفة، مبينًا أنه يمكن استخدام... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

زوار عروس البحر الأحمر على موعد مع البنقلة أعرق الأسواق المركزية للأسماك مع أولى ساعات الصباح، تصل مراكب الصيادين إلى شاطئ عروس البحر الأحمر، معلنة عن صيد ثمين من الأسماك أو الروبيان، وغيرهما من المأكولات... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

قرية ذي عين.. حصن الطبيعة والتراث والمياه المتدفقة على أحد مرتفعات القطاع التهامي بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، تتربع قرية ذي عين التراثية، والتي تحيط بها الجبال من كل جانب، لتحفظ... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط مواطنين امتهنا الرسم على الحوائط بطريقة مخالفة برفحاء صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ... الرياض محمد العواجي الرياض محمد العواجي 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

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