اخبار السعوديه

حائل: ضبط 50 شخصا في مناسبة اجتماعية مخالفة

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إبحار سفينة MSC Bellissima يرسم بداية حقبة جديدة في تاريخ ميناء جدة

قامت محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع «كروز »، بإدراج مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها، وذلك بانطلاق...

45bfc19ebe.jpgجدة: نجلاء الحربي
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‏⁧‫وزير الطاقة‬⁩: ⁧‫المملكة‬⁩ تقود العديد من القطاعات حول العالم وهدفنا منفعة البشرية

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك بحثًا دائمًا ومتجددًا عن الطاقة المتجددة والنظيفة، مبينًا أنه يمكن استخدام...

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icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

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icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
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صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن...

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icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ...

icon-byline.pngالرياض محمد العواجي
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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