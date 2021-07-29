حائل: ضبط 50 شخصا في مناسبة اجتماعية مخالفة

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إبحار سفينة MSC Bellissima يرسم بداية حقبة جديدة في تاريخ ميناء جدة
قامت محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع «كروز السعودية»، بإدراج مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها، وذلك بانطلاق...
وزير الطاقة: المملكة تقود العديد من القطاعات حول العالم وهدفنا منفعة البشرية
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك بحثًا دائمًا ومتجددًا عن الطاقة المتجددة والنظيفة، مبينًا أنه يمكن استخدام...
زوار عروس البحر الأحمر على موعد مع البنقلة أعرق الأسواق المركزية للأسماك
مع أولى ساعات الصباح، تصل مراكب الصيادين إلى شاطئ عروس البحر الأحمر، معلنة عن صيد ثمين من الأسماك أو الروبيان، وغيرهما من المأكولات...
قرية ذي عين.. حصن الطبيعة والتراث والمياه المتدفقة
على أحد مرتفعات القطاع التهامي بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، تتربع قرية ذي عين التراثية، والتي تحيط بها الجبال من كل جانب، لتحفظ...
ضبط مواطنين امتهنا الرسم على الحوائط بطريقة مخالفة برفحاء
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن...
السعودية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا
أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ...
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