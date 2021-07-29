50 عملية تجعل السعودية رائدة في فصل التوأم

تصدرت الملكة العربية السعودية دول العالم في عدد عمليات فصل التوأم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوأم السيامية. 50 عملية ناجحة لفصل التوائم السيامية من 21 جنسية أول عملية فصل عام 1990 تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة أطول فصل عملية استغرقت 23 ساعة ونصف بعض العمليات تحتاج 35 مختصًا التوأم السيامي 31 ديسمبر 1990 سعودي 8 فبراير 1992 سماح وهبة 22 أبريل 1995 سمر وسحر 21 يناير 1998 حسن وحسين 21 يناير 2002 نجلاء ونسيبة 17 سبتمبر 2002 أحمد ومحمد 4 أكتوبر 2003 تاليا وتالين 20 يوليو 2004 برنسس آن وبرنسس ماي 22 يناير 2005 داريا وأولغا 25 يونيو 2005 آلاء وولاء 2 يناير 2006 فاطمة والزهراء 4 فبراير 2006 إلهام وحفصة 27 أكتوبر 2007 صفا ومروة 4 أبريل 2007 شفوبو وفنبوم 2 يوليو 2007 عبد الله وعبد الرحمن 12 يوليو 2008 صفا ومروة 25 أكتوبر 2008 إياد وزياد 28 فبراير 2009 حسن ومحمود 26 يونيو 2009 سعيدة وعزيزة 29 أبريل 2010 محمد وأمجد 16 يوليو 2010 رقية وزينب 17 مارس 2011 إكرام وسارة 13 سبتمبر 2012 ريم ورنا 21 ديسمبر 2012 عبدالله وسلمان 10 أبريل 2014 كريس وكرستيان 4 مايو 2014 رنا ورنيم 26 مايو 2014 ممدوح ومحمود 28 فبراير 2015 عبدالله وعبد الرحمن 19 يونيو 2015 عبدالله وعبد العزيز 14 فبراير 2016 تقى ويقين 26 مارس 2016 فاطمة ومشاعل 13 أكتوبر 2016 إلين وإيلان 29 أكتوبر 2016 رماح ووضاح 5 نوفمبر 2017 جود وجنى 7 يناير 2018 حنين وفرح 25 أكتوبر 2018 شيخة وشموخ 23 ديسمبر 2018 أنيشيا وملينيز التوأم الطفيلي 6 أغسطس 2007 ابتهال 28 فبراير2015 أحمد 13 يناير 2016 أحمد 29 يوليو 2021 عائشة



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