اخبار السعوديه

50 عملية تجعل السعودية رائدة في فصل التوأم

0 نشر
0 تبليغ

تصدرت الملكة العربية دول العالم في عدد عمليات فصل التوأم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوأم السيامية.

50 عملية ناجحة لفصل التوائم السيامية

من 21 جنسية

أول عملية فصل عام 1990

تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي

من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم

بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة

أطول فصل عملية استغرقت 23 ساعة ونصف

بعض العمليات تحتاج 35 مختصًا

التوأم السيامي

31 ديسمبر 1990 سعودي

8 فبراير 1992 سماح وهبة

22 أبريل 1995 سمر وسحر

21 يناير 1998 حسن وحسين

21 يناير 2002 نجلاء ونسيبة

17 سبتمبر 2002 أحمد ومحمد

4 أكتوبر 2003 تاليا وتالين

20 يوليو 2004 برنسس آن وبرنسس ماي

22 يناير 2005 داريا وأولغا

25 يونيو 2005 آلاء وولاء

2 يناير 2006 فاطمة والزهراء

4 فبراير 2006 إلهام وحفصة

27 أكتوبر 2007 صفا ومروة

4 أبريل 2007 شفوبو وفنبوم

2 يوليو 2007 عبد الله وعبد الرحمن

12 يوليو 2008 صفا ومروة

25 أكتوبر 2008 إياد وزياد

28 فبراير 2009 حسن ومحمود

26 يونيو 2009 سعيدة وعزيزة

29 أبريل 2010 محمد وأمجد

16 يوليو 2010 رقية وزينب

17 مارس 2011 إكرام وسارة

13 سبتمبر 2012 ريم ورنا

21 ديسمبر 2012 عبدالله وسلمان

10 أبريل 2014 كريس وكرستيان

4 مايو 2014 رنا ورنيم

26 مايو 2014 ممدوح ومحمود

28 فبراير 2015 عبدالله وعبد الرحمن

19 يونيو 2015 عبدالله وعبد العزيز

14 فبراير 2016 تقى ويقين

26 مارس 2016 فاطمة ومشاعل

13 أكتوبر 2016 إلين وإيلان

29 أكتوبر 2016 رماح ووضاح

5 نوفمبر 2017 جود وجنى

7 يناير 2018 حنين وفرح

25 أكتوبر 2018 شيخة وشموخ

23 ديسمبر 2018 أنيشيا وملينيز

التوأم الطفيلي

6 أغسطس 2007 ابتهال

28 فبراير2015 أحمد

13 يناير 2016 أحمد

29 يوليو 2021 عائشة


كانت هذه تفاصيل خبر 50 عملية تجعل السعودية رائدة في فصل التوأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا