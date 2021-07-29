50 عملية تجعل السعودية رائدة في فصل التوأم

50 عملية ناجحة لفصل التوائم السيامية
من 21 جنسية
أول عملية فصل عام 1990
تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي
من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم
بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة
أطول فصل عملية استغرقت 23 ساعة ونصف
بعض العمليات تحتاج 35 مختصًا
التوأم السيامي
31 ديسمبر 1990 سعودي
8 فبراير 1992 سماح وهبة
22 أبريل 1995 سمر وسحر
21 يناير 1998 حسن وحسين
21 يناير 2002 نجلاء ونسيبة
17 سبتمبر 2002 أحمد ومحمد
4 أكتوبر 2003 تاليا وتالين
20 يوليو 2004 برنسس آن وبرنسس ماي
22 يناير 2005 داريا وأولغا
25 يونيو 2005 آلاء وولاء
2 يناير 2006 فاطمة والزهراء
4 فبراير 2006 إلهام وحفصة
27 أكتوبر 2007 صفا ومروة
4 أبريل 2007 شفوبو وفنبوم
2 يوليو 2007 عبد الله وعبد الرحمن
12 يوليو 2008 صفا ومروة
25 أكتوبر 2008 إياد وزياد
28 فبراير 2009 حسن ومحمود
26 يونيو 2009 سعيدة وعزيزة
29 أبريل 2010 محمد وأمجد
16 يوليو 2010 رقية وزينب
17 مارس 2011 إكرام وسارة
13 سبتمبر 2012 ريم ورنا
21 ديسمبر 2012 عبدالله وسلمان
10 أبريل 2014 كريس وكرستيان
4 مايو 2014 رنا ورنيم
26 مايو 2014 ممدوح ومحمود
28 فبراير 2015 عبدالله وعبد الرحمن
19 يونيو 2015 عبدالله وعبد العزيز
14 فبراير 2016 تقى ويقين
26 مارس 2016 فاطمة ومشاعل
13 أكتوبر 2016 إلين وإيلان
29 أكتوبر 2016 رماح ووضاح
5 نوفمبر 2017 جود وجنى
7 يناير 2018 حنين وفرح
25 أكتوبر 2018 شيخة وشموخ
23 ديسمبر 2018 أنيشيا وملينيز
التوأم الطفيلي
6 أغسطس 2007 ابتهال
28 فبراير2015 أحمد
13 يناير 2016 أحمد
29 يوليو 2021 عائشة
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