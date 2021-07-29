شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الوطن العربي تبتهج بنجوم «الجوزاء» مطلع أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أواخر يوليو ومطلع أغسطس، يرصد بسماء الوطن العربي، من كل عام عودة نجوم الجبار "اورايون" أو الجوزاء كما يعرف عند العرب لترصد في السماء بعد أن كانت خلف الشمس من منظورنا على الأرض، فقبل شروق الشمس الجمعة (30 يوليو 2021م) ببضع ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي، إضافة لذلك يمكن رؤية "نجم الدبران" بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

وتظهر نجوم الجبار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.