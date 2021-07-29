كاكست ومؤسسة الأبحاث والابتكار البريطانية يتعاونان لتنمية الاقتصاد القائم على الابتكار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في لندن اليوم، برئيس مجلس إدارة مؤسسة الأبحاث والابتكار بالمملكة المتحدة (UKRI) أندرو ستيوارت ماكنزي، وعدد من قيادات المؤسسة البحثية، وذلك ضمن زيارته للمملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

البحث والتطوير والابتكار

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تقوم بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة لبناء شراكات دولية فعالة لنقل المعرفة في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز دورها نحو تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز القطاع لخلق صناعات حديثة ومستدامة تؤدي إلى خلق فرص عمل.

وتهدف المملكة إلى أن يكون قطاع البحث والتطوير والابتكار مسهماً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز دور القطاع ومواكبة أحدث التطورات والممارسات العالمية فيه، وتنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الابتكار.

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