تأهيل إنارة وسفلتة بـ3 أحياء في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال تأهيل إنارة وسفلتة عدد من الطرق، وذلك ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق وتحسين الإنارة بأحياء مكة المكرمة. وأوضحت الأمانة أنه جرى العمل على رفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وتنفيذ أعمال السفلتة في أحياء (الرصيفة - النوارية - شرائع المجاهدين) بأطوال بلغت 4800 م ومساحة 43500 م2. كما تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ 519 عامود إنارة وإصلاح أعطال 441 فانوسا، وتسديد 172 بلاغا للسفلتة والأرصفة و193 بلاغا للإنارة. وأكدت الأمانة بذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريع الطرق وتحسين الشوارع وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والارتقاء بالخدمات المقدمة في أنحاء العاصمة المقدسة.

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