إغلاق معمل يزور الماركات العالمية للملابس بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة معملا عشوائيا للخياطة يزور الماركات العالمية وصادرت 8500 قطعة من الملابس الجاهزة، حيث جرى مداهمة موقع عشوائي بنطاق البغدادية عبارة عن (مبنى شعبي) تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة تمهيدا لبيعها في الأسواق. وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه ضبطت كميات كبيرة من الملابس التي يتم خياطتها ووضع علامات مزورة لبلد الصنع عليها وتقدر بـ 8500 قطعة جاهزة، مضيفا بأنه جرى إتلاف 10 آلاف لاصق مقلد، ومصادرة 6 مكائن خياطة و4 مكائن لأغراض اللاصق المقلد. وأكد الدقس أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.



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