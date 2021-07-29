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قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عامًا، اليوم (الخميس)، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبيّنت الوزارة أن شوكت خالد عوض توفي متأثرًا بجراحه في الرأس والبطن في بيت أمر، وفقًا لـ"فرانس 24".
وسار مشيعون بجثمان "عوض" الذي لُفّ براية حركة فتح الفلسطينية، بينما وُضعت كوفية على رأس الفتى، شوارع بلدة بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل.
ورشق مئات الشبان الحجارة باتجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
"فلسطيني" يفارق الحياة من جراء إطلاق الاحتلال الرصاص على رأسه وبطنهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عامًا، اليوم (الخميس)، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبيّنت الوزارة أن شوكت خالد عوض توفي متأثرًا بجراحه في الرأس والبطن في بيت أمر، وفقًا لـ"فرانس 24".
وسار مشيعون بجثمان "عوض" الذي لُفّ براية حركة فتح الفلسطينية، بينما وُضعت كوفية على رأس الفتى، شوارع بلدة بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل.
ورشق مئات الشبان الحجارة باتجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:00 PM
المشيعون ساروا بجثمانه في شوارع بيت أمر
قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عامًا، اليوم (الخميس)، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبيّنت الوزارة أن شوكت خالد عوض توفي متأثرًا بجراحه في الرأس والبطن في بيت أمر، وفقًا لـ"فرانس 24".
وسار مشيعون بجثمان "عوض" الذي لُفّ براية حركة فتح الفلسطينية، بينما وُضعت كوفية على رأس الفتى، شوارع بلدة بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل.
ورشق مئات الشبان الحجارة باتجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
، "فلسطيني" يفارق الحياة من جراء إطلاق الاحتلال الرصاص على رأسه وبطنه ،
المصدر : الخليج 365
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