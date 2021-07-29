، مدافع ليدز يونايتد يدعم صفوف الأهلي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المقدوني جاني أليوسكي ظهير أيسر نادي ليدز يونايتد الإنجليزي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

يذكر أن اللاعب صاحب 29 عاماً قد انتهى عقده مع ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث الخليج 365 له اللعب مع عدة أندية مثل لوجانو وشافهاوزن ونادي يانج بويز في الدوري السويسري.

ويعد اليوسكي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تعاقد النادي مع البرازيلي باولينيو. و المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، و لاعب الوسط الكرواتي براداريتش.