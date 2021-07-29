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محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، الطلاب والطالبات، إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ من أجل العودة الآمنة لمقاعد الدراسة.
وحدّد "تعليم مكة" ثلاثة مراكز بإمكان الطلاب والطالبات من خلالها الحصول على اللقاح وهي: مركز اللقاحات بجامعة أم القرى، ومركز لقاحات صحي العكيشية، ومركز تأكد في الزائدي.
وختمت دعوتها بالحجز عبر تطبيق "توكلنا".لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم تطبيق توكلنا
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 10:03 PMلعودة دراسية آمنة.. 3 مراكز لتطعيم طلاب وطالبات مكة ضد "كورونا"
دعت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، الطلاب والطالبات، إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ من أجل العودة الآمنة لمقاعد الدراسة.
وحدّد "تعليم مكة" ثلاثة مراكز بإمكان الطلاب والطالبات من خلالها الحصول على اللقاح وهي: مركز اللقاحات بجامعة أم القرى، ومركز لقاحات صحي العكيشية، ومركز تأكد في الزائدي.
وختمت دعوتها بالحجز عبر تطبيق "توكلنا".
، لعودة دراسية آمنة.. 3 مراكز لتطعيم طلاب وطالبات مكة ضد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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