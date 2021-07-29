، أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب بدخول أمريكا ،

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طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن، بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).
وبيّن الأعضاء في رسالة مشتركة، نشرها عضو الكونجرس توم كوتون على موقعه الرسمي، أن لدى "رئيسي" سجلاً حافلاً وطويل الأمد لانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحوا أنه في عام 1988، وخلال فترة توليه منصب نائب المدعي العام في طهران، عمل "رئيسي" في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، وأشرفت على قتل أكثر من خمسة آلاف سجين، بمن فيهم نساء وأطفال.
ودعا "بايدن" إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على "رئيسي" من قِبل السلطات الأمريكية.
ولفت الأعضاء إلى أن السماح لـ"رئيسي" بدخول الولايات المتحدة قد يعرض أمن البلاد للخطر، نظرًا لاحتمال وجود عملاء للمخابرات الإيرانية ضمن الوفد القادم.الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن إيران
أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب بدخول أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن، بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).
وبيّن الأعضاء في رسالة مشتركة، نشرها عضو الكونجرس توم كوتون على موقعه الرسمي، أن لدى "رئيسي" سجلاً حافلاً وطويل الأمد لانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحوا أنه في عام 1988، وخلال فترة توليه منصب نائب المدعي العام في طهران، عمل "رئيسي" في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، وأشرفت على قتل أكثر من خمسة آلاف سجين، بمن فيهم نساء وأطفال.
ودعا "بايدن" إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على "رئيسي" من قِبل السلطات الأمريكية.
ولفت الأعضاء إلى أن السماح لـ"رئيسي" بدخول الولايات المتحدة قد يعرض أمن البلاد للخطر، نظرًا لاحتمال وجود عملاء للمخابرات الإيرانية ضمن الوفد القادم.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:37 PM
بيّنوا في رسالة أن سجله حافل بانتهاكات حقوق الإنسان
طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن، بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).
وبيّن الأعضاء في رسالة مشتركة، نشرها عضو الكونجرس توم كوتون على موقعه الرسمي، أن لدى "رئيسي" سجلاً حافلاً وطويل الأمد لانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحوا أنه في عام 1988، وخلال فترة توليه منصب نائب المدعي العام في طهران، عمل "رئيسي" في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، وأشرفت على قتل أكثر من خمسة آلاف سجين، بمن فيهم نساء وأطفال.
ودعا "بايدن" إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على "رئيسي" من قِبل السلطات الأمريكية.
ولفت الأعضاء إلى أن السماح لـ"رئيسي" بدخول الولايات المتحدة قد يعرض أمن البلاد للخطر، نظرًا لاحتمال وجود عملاء للمخابرات الإيرانية ضمن الوفد القادم.
، أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب بدخول أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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