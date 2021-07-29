- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.
وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.
وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.
وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.
وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:01 PM
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:02 PM
تباطؤ نسبي في حملات التطعيم خلال الشهر الأخير
ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.
وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.
وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.
، العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.