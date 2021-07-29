شكرا لقرائتكم خبر عن بداية موسم العمرة.. تعرف على اشتراطات وضوابط أداء المناسك (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من الخارج مع بداية موسم العمرة، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.

وتقرر بدء استقبال المتعمرين من 10 أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لضوابط معينة، منها ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عاما، وذلك بحسب “قناة العربية”.

كما يشترط على المعتمر تعهده بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المتبع في المملكة، كما تضمنت الاشتراطات أن يستكمل تلقي جرعات من اللقاح المعتمدة في المملكة ضد فيروس كورونا، بجانب إرفاق شهادة تحصين يصادق عليها الجهات الرسمية في بلده.

• اشتراطات أداء العمرة للقادمين من الخارج

واشترطت وزارة الحج والعمرة، ضمن البروتوكولات الصحية للمعتمرين، استكمال تلقي جرعات اللقاحات لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة اضافة إلى إقرار بصحة المعلومات المرفقة .

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة و تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة “اعتمرنا”.

وأوضحت الوزارة أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة ، وتحديثها بشكل دوري، مع أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها.

• استعدادات الشؤون الفنية والخدمية

بدورها كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها لموسم العمرة، وذلك بالعديد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة, حيث تتضافر جهود وكالة الشؤون الفنية والخدمية من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، وعملت الوكالة على تكثيف توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وتشغيل مراوح الرذاذ، وغير ذلك من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن هناك عددًا من الخدمات والمهام التي وُفِّرَت لقاصدي بيت الله الحرام، وقد تنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة، منها مراوح الرذاذ التي تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام وذلك باستخدام (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته، ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.

• خدمات سقيا زمزم بالمسجد الحرام

وبيّن أن إدارة سقيا زمزم تقوم بخدمات السقيا في المسجد الحرام وذلك بداية من الساحات حتى الوصول للكعبة المشرفة عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم للمعتمرين، وتكثيف الحقائب على مواقع المصليات الخاصة التي جرى تحديدها،إذْ سيُوزع قرابة (١٠٠٠٠٠) عبوة يومياً على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وجميع المرافق داخل المسجد الحرام.

وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية بدعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها إلى أكثر من (٥٠) حقيبة، ويصل عدد العمالة الخاصة بمتابعة الحقائب الأسطوانية وعمالة توزيع العبوات إلى حوالي (٦٠٠) عامل، إضافة إلى خدمة توزيع ماء “روبوت زمزم”، حيث يعمل هذا “الروبوت” على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.