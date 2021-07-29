شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: العلاقات مع البوسنة والهرسك وثيقة وبنّاءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن العلاقات السعودية البوسنية وثيقة وبنّاءة, منوهاً بما يكنّه الشعب البوسني من تقدير للمملكة واستذكار لما قامت به من مواقف إنسانية.

جاء ذلك في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمشاركة رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء المفتي العام الدكتور حسين كفازوفيتش بمقر المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو عقب مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك.

وأشار إلى أن البرنامج الموقّع سيتم البدء فيه بأقرب فرصة, مؤكدا حرص المملكة على نشر المنهج الوسطي المعتدل وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية, مندداً بالمنظمات التي حوّلت الدين إلى داعم للسياسة وخادم لها.

من جانبه أكد الدكتور حسين كفازوفيتش أن البرنامج التنفيذي الذي وُقّع يعد مواصلة للجهود والتعاون بين الطرفين لبيان سماحة الإسلام ورسالته في خدمة العالم.

وثمن لقيادة المملكة دعمها واهتمامها بالإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها في نشر الإسلام الوسطي.