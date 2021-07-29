سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 29 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بشكل طفيف في بورصة العاصمة بغداد.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار، في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، إلى نحو 1477.5 دينار عراقي، مقابل 1477 دينارا أمس.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وحسب وكالة انباء الاعلام العراقي "واع"، استقر سعر صرف الدولار في محال الصرافة، والأسواق المحلية في بغداد، عند نحو 1472.5 دينار للشراء، و 1482.5 دينار للبيع.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ارتفاع مبيعات المركزي

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، في مزاد الخميس، من العملة الصعبة، لتصل إلى أكثر من 220 مليون دولار.

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، الخميس، ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى نحو 220.836 مليون دولار، مقابل نحو174.815 مليون دولار، أمس.

وذهبت المشتريات البالغة 181.686 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ نحو 39.150 مليون دولار للمبيعات بشكل نقدي.

توقعات النمو

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس، إلى 1734.48 دينار للشراء، و 1735.87 دينار للبيع، مقابل نحو 1715.62 دينار للشراء، و 1716.77 دينار للبيع، أمس.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فزاد أمام الدينار العراقي، إلى 2038.13 دينار للشراء، و 2040.31 دينار للبيع، مقابل نحو 2015.38 دينار للشراء، و2017.52 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى 388.46 دينار للشراء، و 389.08 دينار للبيع، مقابل نحو 386.77 دينار للشراء، و 387.52 دينار للبيع، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى 396.86 دينار للشراء، و 397.03 دينار للبيع، مقابل نحو 395.30 دينار للشراء، و395.33 دينار للبيع.

كذلك ارتفع سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى 4839.03 دينار للشراء، و 4851.93 دينار للبيع، مقابل نحو 4820.01 دينار للشراء، و 4834.54 دينار للبيع.