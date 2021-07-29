أسعار الذهب اليوم الخميس 29 يوليو 2021 في الجزائر.. صعود جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا، بعد قرارات المركزي الأمريكي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر اليوم الخميس، إلى نحو 7927 دينارا (58.90 دولار).

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 6936 دينارا (51.54 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى نحو 5945 دينارا (44.18 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4624 دينارا (34.36 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3963 دينارا (29.45 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 246.516 ألف دينار (1832 دولار).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 55.488 ألف دينار ( 412.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب عالميا، أكثر من 1% في تعاملات الخميس، فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1827.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو/تموز الجاري عند 1827.95 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1826.70 دولار.

وقال باول، إن سوق الوظائف الأمريكية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم.

ويرى ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز":" سنشهد ارتفاعا في التضخم في المستقبل لأن مجلس الاحتياطي يركز أكثر على التوظيف... وهذه بيئة إيجابية للمعادن النفيسة".

وأضاف:" هذا ليس انتعاشا سريعا، بل هو شيء أكثر استدامة لأنه لا يوجد شيء يقف في طريق الذهب".





ومما يعزز وجهات نظر باول، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 6.5% في الربع الثاني من 2021، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت 8.5%.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وقفزت الفضة 2.9% إلى 25.65 دولار للأوقية، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو/تموز الجاري.

وتقدم البلاتين 0.1 % ليسجل 1065.49 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم 1.6% إلى 2667.03 دولار.