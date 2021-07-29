مدني الرياض يباشر إخماد حريق بمستودع في حي الروابي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني، بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بحي الروابي.

إخماد الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في مستودع بحي الروابي.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أنه تم إخماد الحريق دون إصابات – ولله الحمد.



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