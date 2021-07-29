مصادرة 8500 ألف قطعة بعد مداهمة معمل خياطة يقلد ماركات عالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أغلقت إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعًا عشوائيًا بحي البغدادية غرب المحافظة، وهو عبارة عن “مبنى شعبي” تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة، تمهيدًا لبيعها في الأسواق، وذلك بعد رصده ثم مداهمته.

علامات تجارية مزورة:

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الملابس التي يتم خياطتها ووضع علامات مزورة لبلد الصنع عليها تقدر بحوالي أكثر من 8500 قطعة جاهزة، مضيفًا أنه جرى إتلاف عشرة آلاف لاصق مقلد ومصادرة 6 ماكينات خياطة و4 ماكينات لأغراض اللاصق المقلد.

تطبيق المخالفات والغرامات:

وأكد الدقس أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه الإجراءات اللازمة، سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.



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