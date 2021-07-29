العالم بصوت واحد.. التهاب الكبد لا يقبل الانتظار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

شاركت المملكة دول العالم في الاحتفاء بـ اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، بهدف تعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للالتهاب، والأمراض التي يسببها، إضافة إلى تشجيع عمليات الوقاية ودعمها، وطرق تشخيص المرض وعلاجه.

الالتهاب لا يقبل الانتظار:

ونوه أخصائي أول باطنة عامة الدكتور عبدالله عمر باعطية، إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي تحت شعار “التهاب الكبد لا يقبل الانتظار”، يستهدف الوصول إلى مستقبل خال من التهاب الكبد بحلول 2030.

خمسة أنواع للفيروس:

وقال إنه توجد خمسة أنواع من الفايروس أ، ب، ج، د، هـ، والفيروس الكبدي أ، هـ ينتقل عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة بفضلات شخص مصاب، والفيروس ب، ج ينتقل عن طريق الدم الملوث أو الاتصال الجنسي أو استخدام أدوات لشخص مصاب أو من الأم المصابة للجنين، أما النوع د، فنادر الحدوث ويأتي بعد الإصابة بفيروس ب.

3 ملايين إصابة جديدة:

واختتم باعطية بالقول: هناك 3 ملايين إصابة جديدة، و1.1 مليون وفاة سنويًا حول العالم للالتهاب الكبد الوبائي ب وج، و10% من المصابين بالتهاب الكبد ب، 19٪ من المصابين بالتهاب ج على دراية بإصابتهم بالمرض وفقًا وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.



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