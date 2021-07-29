عضو المجلس الرئاسي للبوسنة لوزير الشؤون الإسلامية: هذه أغلى هدية أحصل عليها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لفخامة عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك السيد شفيق جعفرويتش مصحفًا فاخرًا من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، سائلًا الله أن يكون سراجًا منيرًا له وأن يوفقه للعمل بما فيه.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة الإسلامية بالبوسنة تكريمًا للوزير ” آل الشيخ ” وحضر عضو المجلس الرئاسي وعدد من القيادات السياسية والإسلامية بالبوسنة والهرسك.

مجمع الملك فهد بالمدينة

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للرئيس البوسني أن مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ولله الحمد هذا العام كان منذ أعوام قريبه لم يتجاوز 8 ملايين نسخه في العام أما هذا الشهر فقد بلغ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى 20 مليون مصحف.

وبين ” آل الشيخ ” أنه لا يوجد أي مكان في العالم إلا وفيه مثل هذا المصحف وهو يوزع مجانًا على نفقة خادم الحرمين الشريفين حيث يدفع القيمة للمجمع مرة أخرى ليستمر تشغيل المجمع، لافتًا إلى أنه يأتي عروض كبيرة جدًا للشراء وبمبالغ عالية جدًا ولكن المجمع يعتذر عن تحقيق رغبة المشترين ويوزع بالمجان.

أغلى هدية للمسلم

واستعرض الوزير ” آل الشيخ ” للرئيس البوسني نوعية ورق المصحف والتي قال عنها إنها من أغلى ورق في العالم وأميز من ورق العملة حيث يمكث عشرات السنين دون أن يتأثر، مضيفًا وكذلك التجليد في المجمع وهناك لطباعات المصحف منها أنواع للعامة وهذا المصحف يمنح للشخصيات الإسلامية العالمية.

وقال ” آل الشيخ “: أهدي إليك هذا المصحف وأسأل الله أن يعينك ويوفقك للعمل بما فيه وأن يكون لكم سراجًا منيرًا في الدنيا والآخرة.

من جانبه، وصف الرئيس البوسني ” شفيق جعفرويتش ” الهدية بالغالية والمقدرة والتي ستكون أغلى شيء يحصل عليه المسلم، مقدمًا الشكر للمملكة على جهودها في خدمة القرآن الكريم ونشره للمسلمين بالعالم.

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