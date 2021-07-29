وصول الجسر الجوي السعودي الإغاثي لدعم ماليزيا في مواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصلت أمس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور طائرتا إغاثة سعوديتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بولي العهد.

وكان في استقبال الطائرتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان، ووكيل وزارة قسم شؤون الأمريكتين والقائم بمهام وكيل الوزارة لقسم غرب آسيا بوزارة الخارجية الماليزية محمد عبدالرشيد.

أما فيما يخص المليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، فسيتم تأمينها عبر التنسيق مع مكتب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب ماليزيا الشقيقة ومساندتها في مواجهة هذه الجائحة، مضيفا أن المساعدات تأتي لتبين متانة العلاقات السعودية الماليزية.

وتجسد هذه المبادرة الوجه الإنساني الحضاري المعهود للمملكة، وعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين لا سيما في مثل هذه الظروف الوبائية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة المغربية، محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

الجسر الجوي السعودي:

100 جهاز تنفس صناعي

150 جهاز تنفس صناعي متنقلا

319 جهاز مكثف أكسجين

30 جهاز دعم للتنفس

100 من مستهلكات أجهزة التنفس الصناعي المتنقل

150 سري را طبياكهربائيا

15 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي

10 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية مركزية مع ترولي

27 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية متنقلا مع ترولي

3 ملايين كمامة جراحية

مليون كمامة من نوع N95

500 ألف قفاز طبي

180 جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم

50 مضخة حقن وريدي

50 مضخة حقن محاليل

7 أجهزة صدمات كهربائية

5 مناظير للحنجرة بتقنية الفيديو

5 أجهزة لتخطيط القلب

10 آلاف لباس طبي واق