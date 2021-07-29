أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصل البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مع القنصل العام لمملكة البحرين إبراهيم المسلماني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.

وتضمن التقرير الذي سلمه له، مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد في جانب الدورات وتطوير القيادات، إضافة لتفصيل عن أوجه التعاون بين الإمارة والمعهد.