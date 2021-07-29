أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصل البحرين

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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.
من جانبه تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.
وتضمن التقرير الذي سلمه له، مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد في جانب الدورات وتطوير القيادات، إضافة لتفصيل عن أوجه التعاون بين الإمارة والمعهد.
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