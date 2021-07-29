شكرا لقرائتكم خبر الجرعة الثانية من لقاح كورونا تقاوم المتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال (تطبيق صحتي)،
مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289 حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,358 حالة منها 1395 حالة حرجة، وتسجيل 12 وفاة، داعية الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الحالات 523,397
المتعافون 503,827
النشطة 11358
الحرجة 1395
مكة المكرمة 260
الرياض253
الشرقية220
جازان 100
القصيم 97
عسير 76
حائل 73
المدينة المنورة 63
تبوك 42
نجران 41
الحدود الشمالية 30
الباحة 23
الجوف 11
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.