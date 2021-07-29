الجرعة الثانية من لقاح كورونا تقاوم المتحورات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، داعية الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات، مشيرة إلى إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس. وأبانت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلا لجهودها لمنع العدوى، وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتة الانتباه إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له. وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال (تطبيق صحتي)، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289 حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,358 حالة منها 1395 حالة حرجة، وتسجيل 12 وفاة، داعية الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). إجمالي الحالات 523,397 المتعافون 503,827 النشطة 11358 الحرجة 1395 مكة المكرمة 260 الرياض253 الشرقية220 جازان 100 القصيم 97 عسير 76 حائل 73 المدينة المنورة 63 تبوك 42 نجران 41 الحدود الشمالية 30 الباحة 23 الجوف 11

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